مصطلح الوعي القصدي الفلسفي - علي محمد اليوسف

2022/05/06 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف تمهيدالوعي القصدي هو الموضوع الفلسفي المغدور من قبل ديكارت الذي ربط فيه الوعي بتحقق الوجود الذاتي هي كينونة الانسان منفردة في الكوجيتو.



والذي قلب هذه المعادلة على ديكارت المعقدة الفيلسوف برينتانو ثم هوسرل صاحب الفلسفة الظاهراتية واستلم رايته من بعده جون سيرل الامريكي وريتشارد رورتي وعدد من الفلاسفة الاميركان اختصاصي فلسفة العقل واللغة ونظرية المعنى.



الوعي مفهوم معقد تجريدي غير قابل ان يكون ......





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