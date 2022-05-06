النبوة الممتدة في الفكر السياسي الديني الإسلامي - عباس علي العلي

2022/05/06 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي نظرية ولاية الفقيه ونظام الحكم عند الإخوان المسلمين من حيث التأسيس والبناء العقيدي لهما هما فكرتان أيديولوجيتان تقومان على قاعدة الولاية الدينية الحتمية على المجتمع القاصر، بمعنى أن الفكرة تفترض أبتداء أن المجتمع المستهدف من تطبيقها قاصر طبيعيا في إدراك المصلحة لا من وجوده ولا في وجوده، وبالتالي فلا بد من وصاية قيمية ومثليه عليه ليستوي كمجتمع قادر على البقاء، أصل الفكرة أيضا يستند قبلا على أن فكرة ......





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