إسرائيل.. عملية تفتيش واسعة بحثا عن منفذي

2022/05/06 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، عملية بحث بعد هجوم أودى بحياة ثلاث أشخاص في إلعاد بالقرب من تل أبيب، ووقع في يوم إحياء ذكرى إنشاء دولة إسرائيل.

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