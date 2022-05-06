ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في الصين إلى 53 شخصاً

2022/05/06 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، إن عدد القتلى في انهيار مبنى في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان ارتفع إلى 53 شخصا.

وأشارت المحطة، إلى أنه تم إنجاز كافة أعمال البحث والإنقاذ في مكان الحادث. وفي وقت سابق، جرى الحديث عن سقوط 26 قتيلا، بسبب انهيار المبنى المكون من ستة طوابق في يوم نيسان الماضي.

يشار إلى أن المبنى، كان يضم متاجر ومطاعم بالإضافة إلى فندق صغير. وفي30 نيسان الماضي، أفادت السلطات المحلية بوجود 23 شخصا تحت الأنقاض، وبأن حوالي 40 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين، ووفقا للمعطيات الرسمية، تم إنجاز عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث، وتم العثور على جميع المحاصرين تحت الأنقاض وعلى كافة المفقودين.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 10 أحياء من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم جميعا. واعتقل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم المالك، على خلفية انهيار المبنى الذي وصف بأنه "مبنى مشيد ذاتيا"، للاشتباه في تجاوز ومخالفة قوانين البناء أو ارتكاب مخالفات أخرى.

المصدر: وكالات

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