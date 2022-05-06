2022/05/06 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهذه المناطق..متنبئ جوي يتوقع حدوث عاصفة ترابية جديدة ويحدد موعد وصولها - عاجل

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