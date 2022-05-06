تحذير طبي من مخاطر بدائل السكر الصناعية

2022/05/06 | 08:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا لها، في هذه الحالة يبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين.

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