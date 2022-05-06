شاهد ما حدث عندما سقطت 6 صواريخ روسية على مجمع سكني في أوكرانيا

2022/05/06 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة كراماتورسك خلال الليل للقصف بستة صواريخ على الأقل.وكان لها تأثير مدمر بشكل واضح.

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