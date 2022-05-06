تحقيق: فيديوهات عن المخدرات والأسلحة على يوتيوب كيدز

2022/05/06 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض موقع شركة "يوتيوب" المخصص للأطفال "يوتيوب كيدس" (YouTube Kids) مقاطع فيديو تروج لعدة مواضيع تعتبر غير مناسبة للأطفال، ومنها ما يتعلق بتعاطي المخدرات والأسلحة النارية، للذين تقل أعمارهم عن عامين، وفقا لتحقيق جديد حول تطبيق "Kids" التابع للشركة.

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