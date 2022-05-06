لسبب غير معقول.. مشاجرة واستخدام للسلاح بشكل مفرط شرقي بغداد

2022/05/06 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشاجرة غريبة وقعت في منطقة الامين الثانية شرقيالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم )، ان "شخص يسكن ضمن منطقة الامين الثانية قام بصف سيارته أمام بيت جاره، الأمرالذي دفع الأخيرة للرفض وسرعان ما تطور ذلك لإمطار منزل صاحب السيارة بالرصاص، مما تسبب بأضرار مادية فيواجهة المنزل".

واضاف ان "الشخص المعتدي بالسلاح فر إلى جهة مجهولة بعد أن تم تقديم شكوى ضده".

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