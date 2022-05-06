2022/05/06 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر امني ، الجمعة، استشهاد واصابة 3 جنود بهجوم ارهابي في مرجانة ديالى.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حصيلة الاعتداء الارهابي الذي استهدف نقطة مرابطة امنية متقدمة للجيش في منطقة مرجانة شرقي ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بلغ شهيدين واصابة ثالث بجروح”.واضاف المصدر،انه” تم فرض حالة الاستنفار القصوى في […]

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