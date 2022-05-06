2022/05/06 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً بالأسواق المحلية العراقية .
ورصد شبكة مر اسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف وفقاً لمحال الصيرفة المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 148.250 دينار
الشراء 147.250 دينار
الشمال
البيع 148.000 دينار
الشراء 147.000 دينار
الجنوب
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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