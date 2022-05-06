ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق - عاجل

2022/05/06 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً بالأسواق المحلية العراقية .

ورصد شبكة مر اسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف وفقاً لمحال الصيرفة المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.000 دينار

الشراء 147.000 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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