الإطار معلقاً على مبادرة الصدر: جعلت المشهد السياسي اكثر تعقيدًا - عاجل

2022/05/06 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد عد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان المبادرة التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقدت المشهد السياسي أكثر. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "مبادرة الصدر جاءت بالضد من مبادرة الاطار وهذا ما اعتدنا عليه من مقتدى الصدر مع اقتراب اية انفراجة للأزمة السياسية يأتي بما هو ضد الحل المطروح حيث ان مبادرة الصدر الاخيرة جعلت المشهد السياسي اكثر تعقيدا".وأضاف ان "المبادرة التي اطلقها الإطار التنسيقي لخصت جميع المشاكل مع وضع الحلول كما انصفت جميع القوى السياسية بما في ذلك النواب المستقلين".

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