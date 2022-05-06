شاهد كيف فضحت كاميرا مراقبة شرطية أمريكية ساعدت متهما على الهرب من السجن

2022/05/06 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضحت كاميرا مراقبة خطة شرطية أمريكية لمساعدة متهم بالقتل على الهرب من السجن، وقالت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية التي تعرف الضابطة السابقة فيكي وايت لسنوات بالثقة إنها استغلت تلك الثقة ، ويقول المحققون إنها كانت على علاقة بالقاتل المتهم كيسي وايت ، ولا صلة بين الاثنين لكنها ساعدته على الهرب من السجن يوم الجمعة.

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