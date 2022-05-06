" العبوات الزرقاء" تنتعش في 17 مدينة عراقية واغنية تحمل السر

2022/05/06 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىمع تفاقم ازمة الجفاف التي تضرب اجزاء واسعة من محافظة ديالى خاصة الشرقية والشمالية الشرقية بدأت معامل المياه المعدنية المعروفة بمياه ارو بالانتعاش بمستويات غير مسبوقة في ظل وجود اقبال على شراء عبواتها الزرقاء.

وقال محمد التميمي صاحب معمل في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "انتاجنا ارتفع بنسبة 30% بالوقت الراهن مع بداية ارتفاع درجات الحرارة"، لافتا الى "70% من الانتاج يذهب حاليا الى قرى الوقف التي تعاني من تكرار انقطاع محطات الاسالة ما يفرض على الاهالي ايجاد البديل".

واضاف،ان "صيف 2022 سيكون قاسيا في مناطق واسعة في ديالى ونتوقع ان يدفع ذلك الى انتعاش غير مسبوق لانتاج مياه ارو المعدنية".اما خليل حسن وهو وكيل في معمل لصناعة المياه المعدنية فقد اشار الى ان "الجفاف دفع الى ولادة معامل جديدة لتامين صناعة المياه المعدنية وخفض المستورد"، لافتا الى ان "العبوات الزرقاء تعيش انتعاش في 17 مدينة بالوقت الراهن بينها اطراف بعقوبة ".

واشار الى ان "المياه المعدنية باتت بديل مهم لمناطق واسعة وخاصة الحدودية وشرق بعقوبة بسبب ازمة الجفاف الحاد"، مؤكدا بانها "وفرت في ذات الوقت فرص عمل لعشرات الشباب".اما ابو علي وهو مسن بائع جوال لعبوات المياه المعدنية في ازقة وقرى بعقوبة قال بأنه "يشغل اغنية " ماي ارو" كاشارة تنبيه لوجوده بين الازقة والشوارع"، لافتا الى ان "معدل الاقبال على الشراء اقل من 20% لكنه يتوقع ان يصل الى 100% في حزيران وتموز واب حيث تكون ازمة مياه الشرب في الصداره من كل عام".

وأوضح ان "بعض المناطق تعاني من رداءة مياه الشرب بسبب التكسرات ودخول المياه الاسنة لذا وجدت في العبوات الزرقاء بديل مهم خاصة وان اسعارها لاتتعدى 750 دينار لكل 20 لتر من المياه النظيفة".

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