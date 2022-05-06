مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في بابل

2022/05/06 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع 3 اشخاص واصابة 3 آخرين بحادث سير في محافظة بابل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بحادث سير وقع على الطريق السريع قرب ناحية النيل بمحافظة بابل".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثث الى الطب العدلي لغرض تسليمهم الى ذويهم".

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