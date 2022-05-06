التحالف: مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

2022/05/06 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

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