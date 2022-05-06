موسكو ترجّح انعقاد اجتماع صيغة “أستانا” حول سوريا نهاية الشهر

2022/05/06 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة “أستانا” أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.موسكو ترجّح انعقاد اجتماع صيغة استعدادا لجولة “أستانا” جديدة..وصول الوفد الحكومي السوري إلى “نور سلطان” وقال: “آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا […]

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