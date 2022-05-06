2022/05/06 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقطع شارع امام فندق "عشتار" المؤدي الى ساحة الفردوس من جهة ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز ان "قوة أمنية قامت بقطع شارع امام فندق "عشتار" المؤدي الى ساحة الفردوس من جهة ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد لاشتباهها بوجود سيارة مفخخة نوع "فورتي".

الصور ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تقطع شارعاً وسط بغداد لاشتباهها بوجود سيارة مفخخة (صور) - عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تقطع شارعاً وسط بغداد لاشتباهها بوجود سيارة مفخخة (صور) - عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).