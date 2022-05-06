تحليل.. الخروج من الانسداد السياسي سيكون بيد هؤلاء! - عاجل

2022/05/06 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير في الشأن السياسي العراقي عدنان السراج، اليوم الجمعة، عن الجهات التي من ممكن لها اخراج العملية السياسية من حالة الانسداد التي يمر بها العراق منذ اشهر.وقال السراج، لـ(بغداد اليوم)، ان "النواب المستقلين والجهات المستقلة سيكون لهم دور مهم ورئيسي لإخراج العملية السياسية من حالة الانسداد التي يمر بها العراق منذ اشهر، خصوصاً ان عدم القبول بالانفراد خطوة مهمة نحو حل الازمة السياسية والخروج من حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق".وحذر الخبير في الشأن السياسي العراقي ان "الانفراد سيؤدي الى الفوضى وتأخر تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الخلافات والاختناقات الاقتصادية والخروقات الأمنية، ولهذا حل الأزمة سيكون من خلال اتفاق الجميع و النواب المستقلين والجهات المستقلة سيكون لهم دور مهم ورئيسي لانهاء الانسداد السياسي خلال الأيام المقبلة".

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