مصرع مدني واصابة 4 آخرين بحادث سير على طريق كركوك

2022/05/06 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

لقي مدني مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب 4 آخرين بحادث سير على طريق كركوك بغداد.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مدنياً لقي مصرعه بحادث سير على طريق كركوك بغداد قرب ناحية هبهب".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة الى الطب العدلي لغرض تسليمه الى ذويه".

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