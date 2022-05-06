والدة ملكة جمال أمريكا الراحلة تتحدث عن معركة ابنتها المأساوية مع الاكتئاب

2022/05/06 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيسلي كريست، ملكة جمال أمريكا لعام 2019 ومراسلة برنامج Extra، تُوفيت عن عمر يناهز 30 عامًا.خلال إحدى حلقات برنامج Red Table Talk، أكدت والدة كريست أهمية الصحة النفسية.

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