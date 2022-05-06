القبض على ثلاثة متهمين حاولوا المتاجرة بفتاة قاصر في بغداد

2022/05/06 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات لفتاة قاصر وتسجيلها باسم ثاني لغرض المتاجرة بها في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات رسمية لفتاة قاصر وتسجيلها باسم ثاني لغرض تسهيل عملية المتاجرة بها".

وأضافت، أن "أقوال المتهمين، دونت ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 298، 289 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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