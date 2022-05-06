حادث سير جديد يتسبب بمصرع وإصابة 13 شخصا في الديوانية

2022/05/06 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة 13 شخصا بحادث سير مروع في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة احمد الشيباني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم واصيب عشرة آخرين إثر حادث سير في قضاء الشافعية غربي محافظة الديوانية".وأضاف أن "الاشخاص في الحادث من أهالي مدينة الناصرية كما تبين من هوياتهم".

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