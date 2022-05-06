اللبنانيون في

2022/05/06 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عمليات تصويت المغتربين اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية، الجمعة، "في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت (4 صباح بتوقيت غرينتش)" وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

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