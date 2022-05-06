كركوك تُحصي المدارس المنجزة في العام الماضي

2022/05/06 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

أحصت مدیریة تربیة كركوك، اليوم الجمعة، عدد المدارس المنجزة في المحافظة خلال العام الماضي ،فيما أكدت استمرار العمل بـ 79 مشروعاً.

وقالت مديرة شعبة الأبنیة المدرسیة في المدیریة العامة لتربیة كركوك ايهان أنور شكور لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مشاريع الأبنية المدرسية في كركوك منذ عام 2003 بلغ 727 مشروعاً منها ستة مشاريع وأقسام تابعة للمديرية، ومشاريع بناء المدارس الممولة من قبل محافظة كركوك ضمن موازنة تنمية الأقاليم والبترو دولار، كان لها أثر كبير في تطوير الواقع التربوي في المحافظة من خلال بناء 414 مدرسة".

وأضافت شكور أن "العدد الكلي للمشاریع الكلیة لسنة 2021 ولغایة نيسان 2022 والذي یشمل بناء مدارس بمختلف السعات وریاض الأطفال بلغ 337 مدرسة، والمنجزة منها 258 مدرسة ،أما المشاریع المستمرة لسنة 2021 فتبلغ 79 مدرسة".

وتابعت أن "عدد مشاریع تنمیة الأقالیم والاستثماریة المحولة الى المحافظات منذ عام 2013 والمستمرة لغایة 25/3/2022 یشمل بناء مدارس مختلفة السعات وریاض أطفال، فالعدد الكلي للمشاریع المستمرة منذ سنة 2013 يبلغ 145 مدرسة وعام 2014 57 مدرسة وعام 2015 بلغ 10 مدارس وعام 2016 بلغ 21 مدرسة وعام 2017 بلغ سبع مدارس وعام 2018 بلغ تسع مدارس وفي 2019 بلغ 20 مدرسة وفي عام 2020 بلغ خمس مدارس وفي عام 2021 بلغ ثلاث مدارس ليكون مجموع المشاریع المنجزة لغایة نيسان 2022 قد وصل الى (131) مشروعاً والمستمرة منها يتضمن 14 مدرسة".

وذكرت شكور أن "عدد مشاریع (المناطق المحررة) لتنمیة الأقالیم والاستثماریة المحولة الى المحافظات فعددها بلغ 94 مدرسة، وعدد المنجزة منها عام 2019 بلغ 14 مدرسة وفي 2020 عددها 40"، مضيفة أن "عدد المشاریع التي تمت تصفیة الحساب المالي لھا ولم یستأنف العمل من قبل المقاولین بلغ 19 مدرسة وعدد المشاریع المنجزة لعام 2021 بلغ 15 مدرسة ليكون المجموع الكلي للمشاریع لغایة نيسان الماضي 69 مدرسة والمستمرة منها 6 مدارس".

ونوهت الى أن "أسباب التلكؤ الحاصل في بعض المدارس في المناطق المحررة من داعش، تعود إلى رفض الشركات العودة إلى العمل".

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