التعليم تحدد مصير الدوام للعام المقبل

2022/05/06 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن مصير الدوام في الجامعات والمعاهد خلال العام المقبل.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي لوكالة (بغداد اليوم) ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت ان يكون الدوام حضوريا وعليه فإن الوزارة تعاطت ايجابيا مع هذا القرار والجامعات استعدت لهذا الأمر، فيما تم إصدار التقويم الجامعي للعام 2022 / 2023 وعليه فأن الأمر اصبح حتميا للدوام الحضوري".وبين العبودي ان "الجامعات العالمية عندما بدأت جائحة كورونا تحولت إلى الدوام عن بعد (الاونلاين) لكن الأمر تدريجيا عاد إلى التعليم المدمج وهو مؤشر جعلنا نعود للحضوري وعليه فأن الآن وضع الجائحة جعلنا امام القرار الصح وهو العودة للدوام الحضوري الكامل في جميع الجامعات".

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