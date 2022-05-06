2022/05/06 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت فايزة العماري والدة مبابي أن الخيار الأول بالنسبة لنجلها هو الانتقال إلى ريال مدريد، وسط أنباء موافقته على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بأن مبابي أبدى موافقته على تجديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل مع باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد الخيار الاول لمبابي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد الخيار الاول لمبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).