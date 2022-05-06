اكتشاف مفاجئ لرسوم سرية ستغير نظرة العلماء إلى فن الكهوف.. ما هو؟

2022/05/06 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق من العلماء رسومًا ضخمة تعود لأميركيين أصليين، بقيت مجهولة داخل كهف في ولاية ألاباما أكثر من ألف عام.وتعتبر أكبر فن كهوف عثر عليه في أمريكا الشمالية حتى الآن.

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