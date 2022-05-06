لم يدرك قيمتها فتركها بالمطبخ.. مزهرية نادرة قد تباع بـ186 ألف دولار في مزاد

2022/05/06 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تباع مزهرية محفوظة في مطبخ في إنجلترا بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 186 ألف دولار، بعد أن تم الكشف عن أنها قطعة أثرية صينية نادرة من القرن الثامن عشر، تم إنشاؤها للإمبراطور تشيان لونغ.

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