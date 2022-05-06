البنتاغون ينفي تورط الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في تصفية ضباط روس

2022/05/06 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الدفاع الأميركية ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من معلومات حول تقديم الولايات المتحدة معلومات استخباراتية لأوكرانيا ساعدت الاخيرة في استهداف ضباط كبار في الجيش الروسي.

وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي أن بلاده تُرسل إلى كييف معلومات استخباريّة لمساعدة الأوكرانيّين في الدفاع عن بلادهم لكنّها لا تقدّم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريّين في ساحة المعركة ولا تشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني.

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