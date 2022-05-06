شاهد كيف أوقف شرطي سائقا مخمورا يقود في الاتجاه المعاكس على طريق سريع

2022/05/06 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها كاميرا مثبته داخل سيارة شرطة، أقدم أحد الضباط من ولاية في كارولينا الشمالية الأمريكية، على تعريض حياته للخطر من أجل إيقاف سائق مخمور كان يقود بالاتجاه الخاطئ من الطريق رقم "I-40" بشكل مخيف.

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