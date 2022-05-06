البنتاغون ينفي تقديم معلومات استهداف محددة للأوكرانيين لإغراق موسكفا

2022/05/06 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونفت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" تقديم "معلومات استهداف محددة" لأوكرانيا لإغراق الطراد الروسي موسكفا الذي يعمل بصواريخ موجهة والتي كانت السفينة الرئيسية لأسطول روسيا في البحر الأسود.

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