القاموس القرآنى : العشم / الطمع - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : هذا سؤال يقول : ( فى نظرى إن كلمة ( عشم ) مصرية صميمة ، فهى تتردد على ألسنتنا ، ومنها المثل الشعبى المصرى : ( عشم ابليس فى الجنة )، و ( عشمتنى بالحلق خرمت أنا ودانى ) وأغنية محمد فوزى : لى عشم وياك ياجميل ؟ ، وفى الثقافة المصرية تتدخل فى العلاقات بين الأقارب والأصدقاء حيث يكون للبعض ( عشم ) فى البعض .
أسأل : عن كلمة ( عشم ) : 1 ـ هل هى كلمة عربية فصيحة ؟ 2 ـ هل هى مذكورة فى القرآن ال ......
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