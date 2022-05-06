القاموس القرآنى : العشم / الطمع - أحمد صبحى منصور

2022/05/06 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : هذا سؤال يقول : ( فى نظرى إن كلمة ( عشم ) مصرية صميمة ، فهى تتردد على ألسنتنا ، ومنها المثل الشعبى المصرى : ( عشم ابليس فى الجنة )، و ( عشمتنى بالحلق خرمت أنا ودانى ) وأغنية محمد فوزى : لى عشم وياك ياجميل ؟ ، وفى الثقافة المصرية تتدخل فى العلاقات بين الأقارب والأصدقاء حيث يكون للبعض ( عشم ) فى البعض .



أسأل : عن كلمة ( عشم ) : 1 ـ هل هى كلمة عربية فصيحة ؟ 2 ـ هل هى مذكورة فى القرآن ال ......





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