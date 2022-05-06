هوس بوتين البرتقالي - عبدالرزاق دحنون

2022/05/06 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون مقال مُترجم مجلة فورين أفيرز الأمريكية6/مايو/ أيار 2022في 26 مارس، عندما اتخذ هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا منعطفًا وحشيًا بشكل متزايد، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق تسبب في عاصفة نارية قصيرة في واشنطن.



عند وصوله إلى نهاية خطاب رئيسي أمام حلفاء الناتو في بولندا، خرج عن نصه وأعلن أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".



على الرغم من أن البيان لم يكن مثيراً للجدل ......





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