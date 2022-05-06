2022/05/06 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي يا بَني إِسرائيلَ اذكُروا نِعمَتي عَلَيكُم وَأَنّي فَضَّلتُكُم عَلَى العالَمينَ (122) وَاتَّقوا يَومًا لّا تَجزي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئًا وَّلا يُقبَلُ مِنها عَدلٌ وَلا تَنفَعُ شَفاعَةٌ وَّلا هُم يُنصَرونَ (123)يتكرر هنا كما في الكثير من الآيات تذكير بني إسرائيل (ذرية يعقوب) أو (اليهود) بنعمة الله عليهم بتفضيله إياهم على العالمين، كما يذكرهم بيوم القيامة.



وهنا وبقطع النظر عن وجود أو عدم وجود يو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 52 - ضياء الشكرجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 52 - ضياء الشكرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).