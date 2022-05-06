قائد عمليات ميسان: الوضع الامني جيد وما تم ترويجه غير صحيح

2022/05/06 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ميسان محمد الزبيدي، حسم نزاع عشائري في المحافظة، مشير الى ان الوضع الامني في ميسان جيد وما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.وأضاف الزبيدي أن على الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر الرسمية، مؤكداً أن جميع من ينشر اخبار كاذبة سيتم رفع دعاوى قضائية بحقهم وفق القانونولفت الزبيدي الى احتواء النزاع العشائري الأخير في المحافظة، مضيفاً أن هناك فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها في ميسان وفي الواقع هي فيديوهات قديمة.

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