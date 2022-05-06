الحكيم يدعو الى احترام المدد الدستورية والنظر للمبادرات المطروحة

2022/05/06 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم الى احترام المدد الدستورية والنظر للمبادرات المطروحة لتجاوز الازمة السياسية الحالية.

واشار الحكيم خلال لقائه وفد النهج الوطني إلى ضرورة استثمار أجواء العيد لحل إشكاليات الوضع السياسي الحالي والخروج من حالة الانسداد إلى الانفراج وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، مشددا على ضرورة النظر بالمبادرات المطروحة لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.

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