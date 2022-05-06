البيشمركة تتصدى لهجومين لداعش في محوري بردي وقره جوغ

2022/05/06 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت قوات البيشمركة تصديها لهجومين منفصلين لتنظيم داعش في كل من محوري بِردي – آلتون كوبري وقره جوغ.

وذكر مصدر في قوات البيشمركة ان ثلاثة من عناصر داعش أطلقوا نيران اسلحة القنص نحو قوات البيشمركة على حدود محور بردي – آلتون كوبري مبينا ان البيشمركة ردت على مصدر النيران واجبرت المهاجمين على الفرار.وفي الحادث الثاني هاجم عناصر من داعش حاجزا للواء الثامن عشر مشاة في قوات البيشمركة في نقطة داره بزماره شمال شرق جبل قرجوخ مما أسفر عن إصابة أحد عناصر البيشمركة بجروح.

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