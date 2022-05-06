تسجيل نحو 10 الاف إصابة جديدة بكورونا في جنوب افريقيا خلال 24 ساعة

2022/05/06 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في جنوب إفريقيا بنسبة تجاوزت الخمسين بالمئة خلال أربع وعشرين ساعة.ورصد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، نحو عشرة الاف إصابة جديدة بالفيروس، أي خمسين بالمئة مقارنة باليوم السابقوحذر مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة في نهاية نيسان، من موجة وبائية جديدة في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة من الفيروس وفق الأرقام الرسمية.

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