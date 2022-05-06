صالح: إيرادات العراق خلال العام الحالي ستتجاوز 150 مليار دولار

2022/05/06 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن تتجاوز إيرادات العراق خلال العام الحالي 150 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي.وأضاف، أن الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع أربعة ملايين وثلاث مئة ألف برميل يوميًا وبمتوسط سعر سنوي مئة وأربعة دولارات للبرميل المصدر من النفط أو أكثر، مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن عشرة مليارات دولار.

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