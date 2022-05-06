حقوق: نرفض اي مبادرات للتطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/06 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض رئيس كتلة حقوق النائب حسين العامري، الجمعة، أي مبادرة سياسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان مبادرة الاطار تمثل رؤية ستراتيجية للخروج من الانسداد السياسي.وقال العامري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الاطار تمثل رؤية ستراتيجية للخروج من الانسداد السياسي وقد منحت فرصة للنواب المستقلين لترشيح شخصية مقبولة لرئاسة […]

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