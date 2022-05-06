2022/05/06 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة،

إلقاء القبض على سارق خلال "وقت قياسي"

في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان صحفي إنه "بعد

الاتصال بالخط الساخن (١٠٤) من قبل أحد

المواطنين بوجود حادث سرقة لداره

الواقعه ف

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