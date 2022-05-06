حادث سير يودي بحياة نائب الأمين العام لمنظمة بدر

2022/05/06 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي مسؤول، يوم الجمعة بمصرع

نائب الأمين العام لمنظمة بدر "ابو مريم

الانصاري" بحادث سير في محافظة ميسان

جنوبي العراق.

ووفقا للمصدر فإن العجلة التي كان

يستقلها الأنصاري انقلبت في ناحية علي

ال

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