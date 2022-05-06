وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر بحادث سير في ميسان

2022/05/06 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع- شذى السوداني

أفادت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، بان نائب امين العام لمنظمة بدر في ميسان توفي نتيجة حادث سير.

وذكرت المراسلة أن "نائب امين منظمة بدر عبد الكريم يونس الانصاري تعرض الى حادث سير في ناحية على الشرقي ما ادى الى وفاته".

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