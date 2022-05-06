الاطار التنسيقي يتحدث عن معطل جديد لتشكيل الحكومة - عاجل

2022/05/06 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداكد القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الجمعة، ان التحالف الثلاثي اصبح هو المعطل لتشكيل الحكومة.وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "محاولة استقطاب التحالف الثلاثي للنواب المستقلين جعل من تشكيل الحكومة ليس على مبدأ الأغلبية الوطنية التي يطالب بها التحالف الثلاثي وانما اصبح المسألة مجرد تحديا بين تحالفي الثبات الوطني وإنقاذ وطن".واضاف ان "هذه الطريقة في التعاطي مع قضية تشكيل الحكومة لا تخدم مصالح الشعب العراقي الذي يعتبر هو المتضرر الوحيد".وتابع الحياني، ان "الإطار دعا الجميع الى المشاركة دون إقصاء او استثناء احد لكن التحالف الثلاثي يحاول اقصاء أطراف سياسية مهمة لذلك فان التحالف الثلاثي اصبح هو المعطل لتشكيل الحكومة".

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