مصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر أثر انقلاب عجلته في ميسان

2022/05/06 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر بحادث سير في ميسان.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عجلة نائب الامين العام لمنظمة بدر ابو مريم الانصاري تعرضت لحادث انقلاب في محافظة ميسان ناحية علي الشرقي".

وأضاف ان "الحادث اسفر عن وفاته مع اثنين من مرافقيه".

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