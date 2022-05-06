زراعة كربلاء تحدد موعد انطلاق الحملة الجوية لمكافحة الدوباس

2022/05/06 | 13:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استلام ٣ مبيدات لمكافحة حشرة الدوباس.

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