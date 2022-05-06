العلاقات الأمريكية الروسية ومسؤولية الحرب الجورجية والاوكرانية - حامد الحمداني

2022/05/06 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_الحمداني منذُ انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية عام 1991، وتحول الولايات المتحدة إلى الدولة الأعظم في العالم، سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على سدة الحكم إلى تكريس وحدانية القطب الواحد في العالم، والسعي الحثيث لمنع انبعاث أقطاب أخرى بعد أن أصبحت تتحكم بمصائر الشعوب، مستقوية بقوتها العسكرية الجبارة بما تمثله من أسلحة متطورة فتاكة، وتكنولوجيا عالية، واقتصاد قوي، رافضة أن يشاركها أحد في تقرير مص ......





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