منبئ جوي يكشف حقيقة وجود اياد خلف موجات الغبار ويحدد حلا وحيد لمواجهتها

2022/05/06 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المنبئ الجوي احمد التميمي، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود ايادٍ تقف خلف العواصف الترابية التي تشهدها البلاد.

وقال التميمي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "العواصف الترابية التي تحصل لاعلاقة لها مطلقا بمايشاع ونظرية المؤامرةفهي موجات ناجمة عن تغييرات جوية ونتيجة للتغير المناخي والجفاف والتصحر الذي تشهده كل الكرة الارضية".

واضاف أن "تأثيرها يكون كبير على العراق لأننا نفتقد لمصدات خضراء تعمل على صد موجات الغبار وهذه العواصفالترابية".

وتابع ان " هذه الموجات ستستمر ولاحل امامنا الا بانشاء مصدات خضراء ولاينفع الحديث عن مؤامرات لا أساس لها".

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