شرطة ميسان تنفي مقطعا فيديويا زعم ممارستها اعدامات في المحافظة

2022/05/06 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، احد المقاطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلق بتعاملها مع المزاعات العسائرية.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو كاذب وغير صحيح مفاده اعدام ( اسرى في حادث نزاع عشائري في ناحية العزير التابع لقضاء قلعة صالح )".

واوصحت، ان "الغاية منه هي تأليب الراي العام وخلق نوع من الفوضى والارباك داخل محافظة ميسان، إذ ننفي هذا الخبر ولا صحة له كما لا نعرف مصدر الفديوا لأي محافظة يعود وننوه الى انه حصلت مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة مما استدعى تدخل القوات الامنية وفض المشاجرة بعد الاشتباك مع الطرفين والقبض على بعض اطرافها".ودعت " المواطنين الى ضرورة عدم الانخداع بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة ، وعلى وسائل الإعلام أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".

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